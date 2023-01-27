В Battlefield 2042 совсем скоро вернут систему классов и улучшат геймплей

Разработчики Battlefield 2042 рассказали об изменениях в шутере после выхода патча 3.2.0. Апдейт станет доступен игрокам всех платформ уже на следующей неделе. Но точная дата неизвестна — скорее всего, он выйдет 31 января. Обновление вернёт в экшен систему классов, улучшит карту «Разрыв» и позволит оснастить ряд пушек тепловизорными прицелами. Ещё в боевике появятся новое оружие и гаджеты.

Система классов в Battlefield 2042

С обновлением 3.2.0 бойцы разделятся на четыре традиционных для игр серии класса — штурмовик, инженер, разведчик и поддержка. Каждый получит свои уникальные классовые «гаджеты». Например, поддержка будет оснащена дефибрилятором, разведка — специальным маячком слежения, а инженер — ремонтным инструментом.

Фото: Electronic Arts

Переработанная карта «Разрыв» в Battlefield 2042

На карту «Разрыв» добавили больше объектов, часть зданий и важных мест авторы довольно сильно изменили, а точки захвата сместили к центру. Разработчики также переработали шейдеры снега и льда.

Новое оружие и тепловизорные прицелы в Battlefield 2042

Авторы заявили, что тепловизорные прицелы были и в прошлых частях Battlefield, но благодаря различным улучшениям движка в 2042 они будут ещё полезнее и реалистичнее.

С выходом обновления в шутере станут доступны новые стволы. Например, штурмовые винтовки M39 EMR и MTAR-21, а также современный пистолет-пулемёт PP-2000.

M39 EMR Фото: Electronic Arts

MTAR-21 Фото: Electronic Arts

PP-2000 Фото: Electronic Arts

Апдейт привнесёт в игру и новые гаджеты, а также перенесёт часть оружия из режима Portal в основные мультиплеерные дисциплины. С остальными подробностями обновления 3.2.0 можно ознакомиться по этой ссылке.