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Источник: четвёртый сезон в Battlefield 2042 стартует в конце февраля

Источник: четвёртый сезон в Battlefield 2042 стартует в конце февраля
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Как сообщают источники журналиста Тома Хендерсона, четвёртый сезон поддержки Battlefield 2042 стартует уже 28 февраля. Полный список нововведений пока неизвестен, однако ранее EA сообщала о новом оперативнике, свежем боевом пропуске, новой технике и других изменениях.

Инсайдеры отмечают, что в новом сезоне появится карта с узкими пространствами в духе дополнения Close Quarters для Battlefield 3. Остальные подробности станут известны ближе к февралю.

Тем временем EA уже подтвердила дальнейшую поддержку Battlefield 2042 после запуска четвёртого сезона. В пятом авторы планируют добавить карту из Battlefield 4, однако какую именно, до сих пор неясно. Также непонятно, продолжат ли разработчики поддержку игры после запуска пятого сезона.

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