Видео: Уолтер Уайт и Джесси Пинкман из «Во все тяжкие» в рекламе чипсов

Уже известно, что Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова вернутся к образам Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана — главным героям культового сериала «Во все тяжкие». Неординарных персонажей покажут в перерыве во время Супербоула. Они прорекламируют популярные в США снеки фирмы PopCorners.

Сегодня в сети опубликовали тизер этой рекламы. В ролике Джесси Пинкман пытается завести автомобиль, а Уолтер Уайт поучает товарища, уплетая PopCorners.

Тизер рекламы PopCorners с главными героями сериала «Во все тяжкие»

О том, что Брайан Крэнстон вернётся к роли Уолтера Уайта ради рекламы на Супербоуле, стало известно в начале месяца. А участие его близкого друга и коллеги Аарона Пола подтвердили 19 января.

Суперкубок — одно из самых крупнейших спортивных и поп-культурных событий в США. Рекламные блоки на ивенте считаются самыми дорогими в истории. В этом году Супербоул пройдёт 12 февраля.