Уолтер Уайт и Джесси Пинкман из «Во все тяжкие» снова воссоединятся

Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова вернутся к образам Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана — главным героям культового сериала «Во все тяжкие». Персонажей покажут в перерыве во время Супербоула. Они прорекламируют популярные в США снеки фирмы PopCorners.
О том, что Брайан Крэнстон вернётся к роли Уолтера Уайта ради рекламы на Супербоуле, стало известно в начале месяца. А участие его близкого друга и коллеги Аарона Пола подтвердили сегодня, 19 января.
Фото: Sony Pictures
Несмотря на завершение сериала, Брайан Крэнстон и Аарон Пол крепко дружат до сих пор. В 2019 году они запустили собственную марку мескаля, а весной прошлого года Крэнстон стал крёстным отцом сына Пола. Закадычные друзья недавно снова появлялись на экране — в финале последнего сезона сериала «Лучше звоните Солу».
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