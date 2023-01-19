Уолтер Уайт и Джесси Пинкман из «Во все тяжкие» снова воссоединятся

Брайан Крэнстон и Аарон Пол снова вернутся к образам Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана — главным героям культового сериала «Во все тяжкие». Персонажей покажут в перерыве во время Супербоула. Они прорекламируют популярные в США снеки фирмы PopCorners.

О том, что Брайан Крэнстон вернётся к роли Уолтера Уайта ради рекламы на Супербоуле, стало известно в начале месяца. А участие его близкого друга и коллеги Аарона Пола подтвердили сегодня, 19 января.

Фото: Sony Pictures

Суперкубок — одно из самых крупнейших спортивных и поп-культурных событий в США. Рекламные блоки на ивенте считаются самыми дорогими в истории. В этом году Супербоул пройдёт 12 февраля.

Несмотря на завершение сериала, Брайан Крэнстон и Аарон Пол крепко дружат до сих пор. В 2019 году они запустили собственную марку мескаля, а весной прошлого года Крэнстон стал крёстным отцом сына Пола. Закадычные друзья недавно снова появлялись на экране — в финале последнего сезона сериала «Лучше звоните Солу».