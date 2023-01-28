Автор аниме «Ковбой Бибоп»: экранизация от Netflix просто ужасна
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Автор культового аниме-сериала «Ковбой Бибоп» Синъитиро Ватанабэ недавно поделился своим мнением о сериальной адаптации от Netflix. Режиссёр признался, что он начал смотреть присланный авторами сериала первый эпизод, но не смог его осилить, выдержав лишь несколько минут.
Я начал смотреть сцену в казино, но мне было трудно продолжать, и я прекратил просмотр. Я ознакомился только с начальной сценой — это был не «Ковбой Бибоп».
Во время производства шоу Netflix привлекала Синъитиро Ватанабэ только как консультанта. Ещё в 2019-м создатель оригинального аниме заявлял, что компания не приняла его правки и рекомендации.
«Ковбой Бибоп» от Netflix вышел в декабре 2021-го. Шоу разгромили и журналисты, и зрители.
«Ковбой Бибоп» — культовый аниме-сериал, рассказывающий об охотниках за головами Спайке Шпигеле и Джете Блэке. Они путешествуют по космосу на корабле под названием «Бибоп». Во время странствий герои встречают умного пса Эйна и картёжницу Фей Валентайн, которые станут частью команды путешественников. Всего вышло 26 эпизодов.
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