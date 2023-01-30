«Спасибо вам». Авторы «Ведьмака 3» поблагодарили фанатов за поддержку
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CD Projekt RED на канале «Ведьмака» опубликовали благодарственное видео всем фанатам, которые когда-либо поддерживали тайтл. В ролике собраны отзывы о третьем «Ведьмаке» от различных блогеров.
Блогеры называют третьего «Ведьмака» величайшей игрой всех времён и одним из лучших ролевых проектов в истории. Также участники ролика поблагодарили CD Projekt RED за то, что создали «Ведьмака 3». Ещё в ролике показали косплееров и различные ивенты в честь франшизы. Нашлось место даже для косплеерши Натальи Кочетковой из России.
Видео доступно на YouTube-канале The Witcher. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.
Благодаря вам мы никогда не идём по нашему пути в одиночку! Мы искренне благодарны сообществу ведьмаков и не можем дождаться, чтобы увидеть, куда нас занесёт в будущем.
В декабре «Ведьмак 3» получила некстген-обновление для ПК, PS5 и Xbox Series.
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