«Спасибо вам». Авторы «Ведьмака 3» поблагодарили фанатов за поддержку

CD Projekt RED на канале «Ведьмака» опубликовали благодарственное видео всем фанатам, которые когда-либо поддерживали тайтл. В ролике собраны отзывы о третьем «Ведьмаке» от различных блогеров.

Блогеры называют третьего «Ведьмака» величайшей игрой всех времён и одним из лучших ролевых проектов в истории. Также участники ролика поблагодарили CD Projekt RED за то, что создали «Ведьмака 3». Ещё в ролике показали косплееров и различные ивенты в честь франшизы. Нашлось место даже для косплеерши Натальи Кочетковой из России.

Видео доступно на YouTube-канале The Witcher. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Благодаря вам мы никогда не идём по нашему пути в одиночку! Мы искренне благодарны сообществу ведьмаков и не можем дождаться, чтобы увидеть, куда нас занесёт в будущем.

В декабре «Ведьмак 3» получила некстген-обновление для ПК, PS5 и Xbox Series.