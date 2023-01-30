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Киану Ривз раскрыл, как ему удалось начать создание «Константина 2»

Киану Ривз каждый год с 2005-го просил снять «Константина 2»
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В сентябре Warner Bros. неожиданно одобрила продолжение фильма «Константин» с Киану Ривзом. Режиссёром будущей ленты выступит Фрэнсис Лоуренс, снявший оригинальный фильм, а сценарий напишет Акива Голдсман («Игры разума»).

В интервью журналу Total Film Киану Ривз рассказал, как ему удалось убедить студию, что картина нуждается в продолжении. Оказалось, что актёр почти ежегодно общался с боссами Warner Bros. и предлагал им выпустить нового «Константина», пока в компании наконец не согласились. Свою роль здесь сыграло и новое руководство киностудии.

Мне очень нравилось играть Константина. Мне кажется, что режиссёр Фрэнсис Лоуренс проделал потрясающую работу. Я почти ежегодно спрашивал у студии голосом Оливера Твиста: «Может быть, ещё?» А они постоянно отвечали мне: «Нет, нет!»

У «Константина 2» пока нет даже примерной даты выхода и полноценного сценария. Судя по всему, продолжение выйдет не раньше 2024 года.

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