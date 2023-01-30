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Ubisoft анонсирует The Crew 3 уже завтра

Ubisoft анонсирует The Crew 3 уже завтра
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Бесконечные утечки следующей части гонки The Crew наконец-то закончатся, потому что Ubisoft готова представить продолжение. Это случится завтра, 31 января, в 20:00 мск.

Если верить утечкам, новая часть будет называться The Crew: Motorfest — изначально она создавалась в качестве крупного дополнения для The Crew 2, но постепенно масштабы проекта оказались чрезмерно большими и его превратили в отдельный релиз. Гонка создаётся уже на новом движке с новой физической моделью автомобилей.

Инсайдеры при этом до сих пор не уверены, станет ли Ubisoft отказываться от бренда The Crew — есть шансы, что гонку назовут просто Motorfest. Среди режимов, кстати, может быть даже королевская битва.

Выход The Crew: Motorfest ожидается до 31 марта 2024 года.

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