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Разработчики игр из России жалуются на проблемы из-за санкций

Разработчики игр из России жалуются на проблемы из-за санкций
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По данным издания «Коммерсантъ», несколько дней назад в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прошло совещание с представителями российских игровых компаний и профильных организаций.

Предметом обсуждения стали трудности, которые могут возникнуть у отечественных разработчиков из-за санкций. К примеру, им могут ограничить доступ к графическим редакторам и аудиостокам, а в России пока нет достойных аналогов.

Наверняка есть независимые небольшие проекты, где автор записывает звуки, но сложную игру так не озвучить. Музыку можно написать самостоятельно, но лицензирование может ускорить процесс, а узнаваемые треки зададут необходимую атмосферу.

Кроме того, игроделы не смогут оплачивать музыку и звуки для игр (сейчас многие делают это через иностранные юрлица). Если же они будут использовать аудио нелегально, то потеряют возможность сотрудничать с зарубежными цифровыми магазинами.

Как отреагировали на это в Минцифры и чем завершилась встреча, источник не сообщает.

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Заглавное фото: ThisisEngineering RAEng

Источник: «Чемпионат»

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