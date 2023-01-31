Разработчики игр из России жалуются на проблемы из-за санкций

По данным издания «Коммерсантъ», несколько дней назад в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прошло совещание с представителями российских игровых компаний и профильных организаций.
Предметом обсуждения стали трудности, которые могут возникнуть у отечественных разработчиков из-за санкций. К примеру, им могут ограничить доступ к графическим редакторам и аудиостокам, а в России пока нет достойных аналогов.
Наверняка есть независимые небольшие проекты, где автор записывает звуки, но сложную игру так не озвучить. Музыку можно написать самостоятельно, но лицензирование может ускорить процесс, а узнаваемые треки зададут необходимую атмосферу.
Кроме того, игроделы не смогут оплачивать музыку и звуки для игр (сейчас многие делают это через иностранные юрлица). Если же они будут использовать аудио нелегально, то потеряют возможность сотрудничать с зарубежными цифровыми магазинами.
Как отреагировали на это в Минцифры и чем завершилась встреча, источник не сообщает.
- 31 января 2023
-
20:22
-
20:22
-
20:11
-
19:32
-
18:55
-
18:21
-
18:15
-
18:10
-
17:49
-
17:20
-
16:52
-
16:36
-
16:36
-
16:05
-
16:03
-
15:41
-
15:30
-
15:08
-
14:50
-
14:25
-
14:15
-
14:08
-
13:39
-
13:28
-
13:23
-
13:12
-
13:09
-
12:41
-
12:38
-
11:35
-
11:15
-
10:34
-
10:00
-
09:35
- 30 января 2023
-
21:58