EA раскритиковали за жадность при закрытии мобильной Apex Legends

Сегодня ночью Electronic Arts объявила о закрытии мобильной версии Apex Legends, запуск которой состоялся в 2022 году. Серверы королевской битвы перестанут работать 1 мая. Компания также заявила, что возвращать игрокам деньги за купленные облики и другие косметические предметы, а также за платные боевые пропуски она не будет. Это решение игроки массово раскритиковали. Потому что, покупая различные вещи, они не думали, что проект прикроют так быстро.

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Некоторые пользователи Reddit предлагают навсегда бойкотировать EA и её игры. Некоторые признались, что слили в мобильную Apex Legends несколько тысяч долларов, потому что им очень нравится игра. Они назвали решение издателя закрыть мобильную королевскую битву «полным отстоем».

Погодите, это правда? Я ведь только что купил боевой пропуск.

Некоторые пользователи уверяют, что вернуть деньги за внутриигровые предметы можно через App Store и Google Play, указав, что покупка не оправдала ожиданий. Некоторые пользователи подтвердили, что деньги им вернули, но только потраченные в последний месяц.

Мобильная Apex Legends получила в основном хвалебные отзывы. Игра была популярна. Игроки предположили, что EA решила её закрыть из-за резкого падения доходов.

Доходы Apex Legends Mobile достигли $ 40 млн. Но они снижаются, как и количество загрузок. В декабре игра заработала $ 3,5 млн. Для сравнения, в мае 2022-го этот показатель составил $ 7 млн.