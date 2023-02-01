Готовый к бою Дин Джарин и милый малыш Йода — на новом постере сериала «Мандалорец»

Disney презентовала яркий постер третьего сезона сериала «Мандалорец». На нём изображены главные герои — мандалорец Дин Джарин с мечом и бластером и его «сын», малыш Грогу.

Постер третьего сезона сериала «Мандалорец»

Фото: Disney

Третий сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ c 1 марта 2023 года. Ранее компания планировала начать выпуск новых серий в феврале, но планы по неизвестным причинам решили немного сместить.

В новом сезоне главный герой сразу окажется с Грогу — после финала второго сезона они воссоединились в мини-сериале «Книги Бобы Фетта», где как раз успели показать затравку для грядущих серий «Мандалорца». Герой опорочил своё кредо и отправится на родную планету, чтобы искупить вину.

«Мандалорец» — на текущий момент главный сериал Disney+, который уже добрался до третьего сезона. Проект сумел стать настолько успешным, что запустил множество ответвлений — наиболее интересным из них стала «Асока», премьера которой ожидается в 2023–2024 году.