Electronic Arts отменила сюжетную игру во вселенной Titanfall

По информации известного журналиста Джейсона Шрайера, Electronic Arts отменила неанонсированную одиночную игру, которая бы развернулась во вселенной Titanfall и Apex Legends. Примечательно, что это была не Titanfall 3, как многие могли подумать, а совершенно другая игра.

Известно, что проект носил название Titanfall Legends. Над ним трудилась команда Respawn Entertainment из 50 человек. Всех причастных людей к игре либо направят в другие проекты, либо уволят.

Возглавлял разработку игры Мохаммад Алави, но он покинул Electronic Arts ещё в начале 2022 года. Фанаты уже несколько лет требуют, чтобы EA занялась новой частью Titanfall, получившей признание критиков. Вторая часть Titanfall 2 вышла в 2016 году и получила восторженные отзывы.