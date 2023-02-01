В феврале выходит масса крутых игр, придётся выбирать — «Гарри Поттер» или Atomic Heart?

Вялый январь, который запомнился фанатам видеоигр исключительно благодаря потрясающему ремейку Dead Space, сменит куда более динамичный февраль сразу с несколькими заметными релизами.

Hogwarts Legacy — 10 февраля

Ранний доступ: 7 февраля за покупку расширенного издания.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Жанр: ролевой экшен про магию.

Ролевой экшен в мире «Гарри Поттера» ещё до анонса привлёк массу внимания, а к скорой премьере ажиотаж вокруг Hogwarts Legacy исключительно увеличивался. Игре уже прогнозируют колоссальные продажи на выходе и звание одной из главных игр 2023 года.

Первые впечатления журналистов оказались в основном положительными, но полноценные обзоры появятся 6 февраля — тогда и узнаем всё.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат WB Games.

Returnal — 15 февраля

Платформы: ПК (уже вышла на PS5)

Жанр: динамический рогалик-шутер с мистикой.

Returnal — одна из лучших игр для PS5, и спустя два года игра появится на ПК. Поскольку шутер задействует немало особенностей консоли Sony, требования для компьютеров соответственные — там вплоть до 32 ГБ оперативной памяти и использование SSD.

Саму игру пропускать не рекомендуем — это эталонный аркадный рогалик в обёртке кинематографичного мистического шутера с интригующим сюжетом.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

The Settlers: New Allies — 17 февраля

Платформы: ПК (потом на консолях)

Жанр: экономическая стратегия.

С перезапуском The Settlers произошла современная Ubisoft — игру несколько раз откладывали в шаге от релиза, потом спешно переделывали и вновь откладывали. Однако сейчас выход экономической стратегии, похоже, всё-таки случится.

Мы успели поиграть в раннюю версию The Settlers: New Allies ещё год назад — тогда она нам понравилась, но игре явно не хватало глубины. Надеемся, что за год в Ubisoft её нашли. Надежды на это мало: издатель вообще не рекламирует игру и даже не выпускает новые трейлеры, хотя до выхода уже рукой подать.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Wild Hearts — 17 февраля

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series

Жанр: экшен про сражения с огромными монстрами.

Конкурент Monster Hunter, создающийся силами Electronic Arts, Tecmo Koei и Omega Force — по факту за разработку экшена про сражения с огромными монстрами отвечают создатели Dynasty Warriors, тогда как EA занимается продвижением игры по миру через программу EA Originals.

Видео доступно на YouTube-канале Wild Hearts. Права на видео принадлежат EA и Tecmo Koei.

Atomic Heart — 21 февраля

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: шутер в советской эстетике.

В Atomic Heart мало кто верил, но игра в итоге действительно существует — в ноябре мы даже успели сыграть в неё. До сих пор сложно сказать, что в конечном итоге получится, но одно точно — стрелять и сражаться в Atomic Heart интересно.

События шутера разворачиваются в альтернативной вселенной, где СССР чрезмерно увлёкся постройкой роботов, и, конечно, в один момент всё пошло наперекосяк.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Like a Dragon: Ishin! — 21 февраля

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: экшен.

Yakuza превратилась в Like a Dragon, а SEGA решила порадовать западных поклонников франшизы ремейком уже культовой Ishin. Это историческая часть Yakuza, которая при помощи известных героев рассказывала о прошлом Японии. Спин-офф получился настолько удачным, что теперь получает полноценный ремейк.

Видео доступно на YouTube-канале SEGA. Права на видео принадлежат SEGA.

PlayStation VR2 — 22 февраля

Для поклонников нового железа выход VR-шлема PlayStation определённо станет главным событием вместе с примерно 20 играми. Большинство из них порты, но есть и новинки. Среди них Horizon: Call of the Mountain, а также VR-версии Resident Evil Village и Gran Turismo 7.

PS VR2 обещает колоссальный качественный скачок с продвинутыми контроллерами и мощной начинкой, но подключается он всё ещё по проводу — он один, очень длинный и вроде бы удобный, но в эпоху беспроводного и автономного Quest 2 этого может оказаться недостаточно.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

Company of Heroes 3 — 23 февраля

Платформы: ПК (позже на консолях)

Жанр: стратегия в реальном времени.

Relic готовит релиз своей стратегии о Второй мировой войне. В Company of Heroes 3 сразу два театра боевых действий — итальянский и североафриканский. Причём оба реализованы с уникальными особенностями. В Италии предстоит отвоёвывать регионы на глобальной карте (как в Dawn of War: Dark Crusade), а в Северной Африке нас ожидает более классическая кампания в духе прошлых частей.

Видео доступно на YouTube-канале SEGA. Права на видео принадлежат SEGA.

Destiny 2: Lightfall — 28 февраля

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: кооперативный шутер.

«Падение света» — финальная остановка Destiny перед финалом противостояния Света и Тьмы. Грядущее дополнение порадует поклонников киберпанка, поскольку новая локация — это скрытый город, который очень уж напоминает какой-нибудь Найт-Сити из Cyberpunk 2077.

Если Bungie сможет хотя бы удержать планку, заданную в прошлом году с Destiny 2: The Witch Queen, фанатов ждёт настоящий праздник.

Видео доступно на YouTube-канале Destiny 2. Права на видео принадлежат Bungie и Sony.

Но и это не всё: также в феврале выйдут:

Sons of the Forest (23 февраля; ПК) — сиквел культового выживача The Forest, только с большей ставкой на сюжет;

Kerbal Space Program 2 (24 февраля; ПК) — вторая часть хардкорного симулятора постройки космических кораблей сначала начнёт свой путь в раннем доступе Steam;

Scars Above (28 февраля, ПК и консоли) — научно-фантастический экшен про выживание на неизвестной планете. Визуально очень уж всё похоже на Returnal.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Matter. Права на видео принадлежат Prime Matter.