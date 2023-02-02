В России предложили отменить штрафы за показ зарубежного кино без разрешения

Комитет Совета Федерации по экономической политике разработал законопроект о введении моратория на административные наказания в отношении кинотеатров за показ иностранного кино без прокатного удостоверения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа, направленного для отзыва в правительство РФ.

Прокатное удостоверение — документ, дающий право на прокат фильма в России, а также на его тиражирование и распространение на территории страны. Удостоверение выдаётся Министерством культуры РФ.

Сейчас прокат или показ фильма без прокатного удостоверения грозит для юридических лиц штрафом в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Повторное нарушение влечет наложение штрафа на юрлиц в размере от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Отмечается, что новый законопроект позволит сохранить отрасль без дополнительных мер поддержки из бюджета и обеспечит сохранение занятости в сегменте кинопроката, а также поступление в бюджеты налогов и иных платежей.

Как рассказал глава комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов, мораторий будет накладываться только в случае, если речь идёт о фильмах ушедших из России зарубежных компаний из «недружественных стран». Кроме того, в правительстве рассмотрят выдачу прокатных удостоверений при ввозе иностранного кино на территорию РФ через Беларусь.