Сет Роген: сериал «Пацаны» обязан «детской» киновселенной Marvel

Голливудский актёр, сценарист и продюсер Сет Роген («Пацаны», «Фабельманы») заявил, что киновселенная Marvel в первую очередь рассчитана на детей. По его словам, без неё и её успеха свет не увидел бы ироничный и жестокий сериал «Пацаны», который высмеивает всю супергероику и рассчитан исключительно на взрослую аудиторию.

Кевин Файги — отличный парень, и я уверен, что многие режиссёры, которых он нанял для создания фильмов — великолепные постановщики.

Роген отметил, что его и его коллегу, продюсера Эвана Голдберга, по-настоящему поразил комикс «Пацаны». Поэтому Сет и решил заняться продюсированием этого шоу. По его словам, это идеальная супергероика, но только для совершеннолетних.

Это тот же жанр, но без ориентирования на более молодую аудиторию. Во всяком случае, он гораздо больше ориентирован на взрослых.

Съёмки четвёртого сезона «Пацанов» стартовали в августе прошлого года. Точная дата его премьеры пока неизвестна. Скорее всего, она состоится в этом году.