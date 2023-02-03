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Первый показ «Оппенгеймера» Кристофера Нолана может состояться в мае

Первый показ «Оппенгеймера» Кристофера Нолана может состояться в мае
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Биографическую художественную ленту «Оппенгеймер» Кристофера Нолана могут впервые показать на Каннском фестивале в мае этого года. Точный день премьеры неизвестен, сам фестиваль в этом году пройдёт с 16 по 27 мая. А в полноценный прокат фильм выйдет 21 июля.

Но премьера в Каннах может и не состояться. На фестивале ранее не показывали ни одной работы Кристофера Нолана. Возможно, «Оппенгеймер» станет первой картиной британца, которую представят на мероприятии.

Мёрфи играет в ленте физика Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом ядерной бомбы». Картина расскажет о научном руководителе Манхэттенского проекта, в рамках которого во времена Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.

По словам постановщика, лента будет непохожа на другие биографические произведения — фильм в первую очередь расскажет о ситуации с точки зрения самого Роберта Оппенгеймера. Поэтому в картине будут как чёрно-белые эпизоды, показывающие субъективную точку зрения физика, так и цветные — от лица других людей.

В картине также снялись Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек, Дэйн Дехаан и Густаф Скарсгард.

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