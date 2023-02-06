Утекла полная карта мира Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру». Она огромна

За несколько дней до релиза в раннем доступе в Сеть попала детальная карта мира Hogwarts Legacy. Ей поделился один из игроков, который умудрился получить консольную версию на диске раньше времени. И, судя по всему, мир новой RPG по «Гарри Поттеру» действительно очень большой.

Стоит отметить, что помимо общей взгляда у некоторых больших локаций будет своя карта: например, у Хогвартса и деревни Хогсмид, находящейся недалеко от замка. Не стоит также забывать о вертикальности: многие события игры развернутся как под землёй, так и над ней.

Скриншоты

Хогвартс Фото: Warner Bros.

Вид со стороны Фото: Warner Bros.

Северная часть карты Фото: Warner Bros.

Южная часть карты Фото: Warner Bros.

Hogwarts Legacy выходит 10 февраля на ПК, PS5, Xbox Series, 4 апреля на PS4 и Xbox One и 25 июля на Switch. Обладатели расширенного издания смогут начать играть уже 7 февраля.