Вышло демо Sherlock Holmes The Awakened — ремейка одной из лучших игр о Шерлоке Холмсе

Студия Frogwares выпустила бесплатную демоверсию Sherlock Holmes: The Awakened (в России известна под названием «Шерлок Холмс и секрет Ктулху») — ремейка одной из лучших игр про Шерлока Холмса. В ней игроки смогут оценить графику, сюжетную завязку и геймплейные механики будущего проекта. Пробная версия стала доступна в рамках фестиваля «Играм быть», который стартует в Steam 6 февраля в 21:00 мск.

Видео доступно на YouTube-канале Frogwares. Права на видео принадлежат Frogwares.

По сюжету игры неопытные Шерлок Холмс и доктор Ватсон берутся за новое дело, связанное с таинственным культом, который поклоняется древнему морскому демону. По ходу расследования герои столкнутся с настоящим безумием в стиле произведений Говарда Лавкрафта, где они должны будут найти ключ к разгадке исчезновения множества людей.

Ремейк Sherlock Holmes: The Awakened выйдет в первом квартале 2023 года на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.