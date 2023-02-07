В трейлере третьего сезона Overwatch 2 показали новые скины, события и карту

Blizzard выпустила свежий ролик, посвящённый Overwatch 2. В нём авторы рассказали о третьем сезоне поддержки шутера и показали новый контент.
Так, со стартом нового сезона в игре появится новая карта, по которой будут передвигаться пингвины. Главной наградой боевого пропуска станет мифический облик на Кирико, который можно будет настраивать по своему усмотрению. Также в боевой пропуск войдут облики Жнеца, Крысавчика и других персонажей.
В игру вернут кредиты — их можно будет заработать во время игры, но в детали Blizzard вдаваться не стала. За кредиты можно будет покупать различные облики и другие предметы.
Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.
Какие ивенты пройдут в третьем сезоне?
- День святого Валентина — с 14 февраля по 28 февраля
- Коллаборация с One-Punch Man — с 7 марта по 6 апреля
- Ивент Пачи-Марчи — с 21 марта по 4 апреля
Overwatch 2 — бесплатный соревновательный шутер, доступный на всех актуальных платформах.
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