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old eLeVeN сыграет за PSG.LGD на мейджоре в Лиме — игроку «основы» не дали визу

old eLeVeN сыграет за PSG.LGD на мейджоре в Лиме — игроку «основы» не дали визу
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27-летний ветеран китайской Dota 2 Рен old eLeVeN Янвэй возобновит профессиональную карьеру, чтобы выступить за PSG.LGD на главном чемпионате зимы — The Lima Major 2023.

Как выяснилось, у основного оффлейнера PSG.LGD Ли 项羽 Лонгву возникли визовые трудности, из-за которых он не сможет вылететь в Перу вместе с командой.

Состав PSG.LGD на The Lima Major 2023:

  • Гуо shiro Хуанань;
  • Чэн NothingToSay Цзинь Сян;
  • Рен old eLeVeN Янвэй;
  • Лин planet Хао;
  • Чжан y` Ипин.

old eLeVeN выступал на профессиональной сцене с 2013 года, трижды за карьеру оффлейнер попадал в топ-6 на чемпионате мира The International. После неудачи на предварительном этапе The International 2022 в составе Xtreme принял решение завершить карьеру игрока.

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