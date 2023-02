old eLeVeN сыграет за PSG.LGD на мейджоре в Лиме — игроку «основы» не дали визу

27-летний ветеран китайской Dota 2 Рен old eLeVeN Янвэй возобновит профессиональную карьеру, чтобы выступить за PSG.LGD на главном чемпионате зимы — The Lima Major 2023.

Как выяснилось, у основного оффлейнера PSG.LGD Ли 项羽 Лонгву возникли визовые трудности, из-за которых он не сможет вылететь в Перу вместе с командой.

Состав PSG.LGD на The Lima Major 2023:

Гуо shiro Хуанань;

Чэн NothingToSay Цзинь Сян;

Рен old eLeVeN Янвэй;

Лин planet Хао;

Чжан y` Ипин.

old eLeVeN выступал на профессиональной сцене с 2013 года, трижды за карьеру оффлейнер попадал в топ-6 на чемпионате мира The International. После неудачи на предварительном этапе The International 2022 в составе Xtreme принял решение завершить карьеру игрока.