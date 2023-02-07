old eLeVeN сыграет за PSG.LGD на мейджоре в Лиме — игроку «основы» не дали визу
Поделиться
27-летний ветеран китайской Dota 2 Рен old eLeVeN Янвэй возобновит профессиональную карьеру, чтобы выступить за PSG.LGD на главном чемпионате зимы — The Lima Major 2023.
Как выяснилось, у основного оффлейнера PSG.LGD Ли 项羽 Лонгву возникли визовые трудности, из-за которых он не сможет вылететь в Перу вместе с командой.
Состав PSG.LGD на The Lima Major 2023:
- Гуо shiro Хуанань;
- Чэн NothingToSay Цзинь Сян;
- Рен old eLeVeN Янвэй;
- Лин planet Хао;
- Чжан y` Ипин.
old eLeVeN выступал на профессиональной сцене с 2013 года, трижды за карьеру оффлейнер попадал в топ-6 на чемпионате мира The International. После неудачи на предварительном этапе The International 2022 в составе Xtreme принял решение завершить карьеру игрока.
Комментарии
- 7 февраля 2023
-
14:26
-
14:23
-
14:11
-
14:10
-
14:00
-
13:49
-
13:27
-
13:20
-
13:15
-
13:14
-
13:04
-
13:01
-
12:41
-
12:40
-
12:36
-
12:00
-
11:38
-
11:06
-
10:34
-
09:30
-
08:58
-
08:30
-
00:53
- 6 февраля 2023
-
21:23
-
20:41
-
20:10
-
19:55
-
19:41
-
19:29
-
19:19
-
19:19
-
19:05
-
18:57
-
18:50
-
18:32
Партнерский контент