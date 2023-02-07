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Появилась примерная дата выхода революционной игры Judas от создателя Bioshock

Появилась примерная дата выхода революционной игры Judas от создателя Bioshock
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В середине декабря издательство Take-Two представило новую игру создателя Bioshock Кена Левина — Judas. Это одиночный шутер, действие которого разворачивается на космическом корабле где-то в будущем. Главной героине необходимо выбраться из заключения — для этого ей предстоит заключать союзы со своими врагами.

Авторы пообещали удивить игроков нелинейностью и революционной системой распределения врагов в духе «Немезиды» из Shadow of Mordor.

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Во время подведения итогов финансового квартала глава Take-Two Штраус Зельник подтвердил, что Judas разрабатывается для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series, а выйти она должна до конца марта 2025 года. Он отметил, что планы ещё могут измениться, однако в данный момент цель разработчиков — успеть к назначенному сроку.

Помимо Judas до конца марта 2025 года Take-Two выпустит 87 игр, среди которых должна быть и GTA 6.

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