Hogwarts Legacy разом привлекла миллион зрителей на Twitch

Спустя несколько минут после старта раннего доступа Hogwarts Legacy на ПК пиковый онлайн зрителей на Twitch превысил 1,1 млн человек. Именно столько пользователей наблюдают за стримами новой игры по «Гарри Поттеру».

Фото: Twitch

Самой популярной трансляцией Hogwarts Legacy на Twitch стал стрим от xQc — за ним наблюдают больше 100 тыс. зрителей. Среди русскоязычных прямых эфиров самым популярным эфиром остаётся WELOVEGAMES — чуть больше 11 тыс. зрителей.

Настолько высокий зрительский интерес к Hogwarts Legacy вовсе не удивителен. У «Гарри Поттера» по-настоящему гигантское фанатское сообщество, которое не прочь взглянуть на первое достойное произведение по франшизе за много лет. Ближе к релизу 10 февраля общий онлайн игры на Twitch наверняка превысит и нынешние заоблачные цифры.