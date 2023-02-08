Новый постер «Крика 6» — c Дженной Ортегой и Призрачным лицом

Авторы хоррора «Крик 6» презентовали новый постер картины. На нём фотографии центральных героев, включая Тару Карпентер, которую вновь играет звезда сериала «Уэсндей» Дженна Ортега, а также главный антагонист Призрачное лицо.

Новый постер хоррора «Крик 6»

Фото: Paramount Pictures

Режиссёрами ленты выступили Тайлер Джиллетт и Мэттью Беттинелли, которые отвечали за постановку «Крика» 2022 года. Сценарий разработали Джеймс Вандербильт и Гай Бусик. Ожидается, что сюжетно фильм продолжит события пятой части. При этом повествование впервые в истории франшизы развернётся в многомиллионном Нью-Йорке.

Продолжительность «Крика 6» составит 123 минуты. Помимо Дженны Ортеги, к своим ролям вернутся Кортни Кокс, Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун и Хайден Панеттьери.

Звезда франшизы Мелисса Баррера ранее заявила, что «Крик 6» будет в разы кровавее прошлой картины. Мировая премьера новой части состоится 9 марта 2023 года. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.