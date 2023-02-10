Уже рельефный и мощный: Хью Джекман показал себя во время подготовки к «Дэдпулу 3»

54-летний актёр Хью Джеман уже готовится к возвращению в образ Росомахи для фильма «Дэдпул 3». В сеть слили свежее фото, на нём видно, что артист пашет в зале.

Хью Джекман готовится к роли Росомахи для фильма «Дэдпул 3»

Фото: Twitter

В одном из свежих интервью Хью Джекман заявил, что на подготовку к роли Росомахи в «Дэдпуле 3» уйдёт шесть месяцев активных тренировок. По словам актёра, все полгода он будет заниматься исключительно приведением себя в надлежащую физическую форму — не только с помощью упражнений, но и с помощью диеты.

Актёр отметил, что благодаря работе на Бродвее сейчас он и так в хорошей форме, но для роли Росомахи требуется самая идеальная физическая кондиция. Он также пошутил, что сейчас уже начал охоту за диетическим мясом цыплят.

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Ранее Джекман признался, что в «Дэдпуле 3» Росомаха будет ненавидеть Дэдпула. У героев, вероятно, произойдёт не одна стычка. Убить друг друга они всё равно не смогут, но вот драк должно быть много. Более того, это канон — в комиксах Росомаха тоже недолюбливал Дэдпула.

Фильм обещают выпустить в прокат 8 ноября 2024 года. Кто ещё снимется в ленте, помимо Рейнольдса и Джекмана, неизвестно.