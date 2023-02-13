НФЛ показала громкий концерт Рианны на Супербоуле-2023

Главным культурным событием на Супербоуле-2023 стало выступление Рианны — кажется, его ждали даже больше, чем сам финал Национальной футбольной лиги и трейлеры голливудских блокбастеров.

За 12 минут выступления Рианна исполнила 12 композиций — почти всю свою золотую коллекцию хитов.

B Better Have My Money. Where Have You Been? Only Girl in the World. We Found Love. Rude Boy. Work. Wild Thoughts. Pour It Up. All of the Lights. Run This Town. Umbrella. Diamonds.

Певица уже около восьми лет не выступала, а за прошедшие годы она порадовала поклонников только песней к фильму «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» — трек Lift Me Up посвятили памяти актёра Чедвика Боузмэна.