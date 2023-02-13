НФЛ показала громкий концерт Рианны на Супербоуле-2023
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Главным культурным событием на Супербоуле-2023 стало выступление Рианны — кажется, его ждали даже больше, чем сам финал Национальной футбольной лиги и трейлеры голливудских блокбастеров.
За 12 минут выступления Рианна исполнила 12 композиций — почти всю свою золотую коллекцию хитов.
- B Better Have My Money.
- Where Have You Been?
- Only Girl in the World.
- We Found Love.
- Rude Boy.
- Work.
- Wild Thoughts.
- Pour It Up.
- All of the Lights.
- Run This Town.
- Umbrella.
- Diamonds.
Певица уже около восьми лет не выступала, а за прошедшие годы она порадовала поклонников только песней к фильму «Чёрная пантера: Ваканда навсегда» — трек Lift Me Up посвятили памяти актёра Чедвика Боузмэна.
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