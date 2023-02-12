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Главные трейлеры фильмов с Супербоула-2023: «Флэш», «Форсаж 10», Marvel, «Крик 6», «Барби»

Новые трейлеры самых хайповых фильмов 2023 года на Супербоуле. LIVE
Михаил Шевкун
Трейлеры фильмов с Супербоула-2023
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Событие начнётся в 2:30 мск.

Через несколько часов начнётся Супербоул-2023 — главное событие в американском спорте, которое запомнится не только финалом Национальной футбольной лиги, но ещё и колоссальным количеством мероприятий массовой культуры. В первую очередь в перерывах покажут трейлеры самых важных фильмов ближайшего времени.

Событие примечательно тем, что даже небольшая реклама на Супербоуле стоит колоссальных денег, поэтому киностудии тратят их исключительно на самые важные премьеры. Главной премьерой из фильмов, если нас не ожидает каких-то сюрпризов, станет первый полный трейлер «Флэша» — главного фильма DC до лета 2025 года.

Но среди прочего ещё должны показать свежие кадры «Стражей Галактики 3», «Форсажа 10», «Человека-муравья и Осы: Квантомания», «Русалочки», «Крика 6», «Трансформеров: Восхождение звероботов» и, конечно, «Барби».

21:36 Михаил Шевкун

Готовимся к началу

Матч начнётся в 02:30 мск, но первые рекламные блоки начнутся ещё позже. В этой заметке мы будем публиковать трейлеры фильмов — и, если повезёт, ещё и сериалов.

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