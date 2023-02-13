Activision Blizzard переживает о выходе Diablo 4 и Call of Duty в Xbox Game Pass

Microsoft призналась регуляторам, что Xbox Game Pass снижает продажи игр, и из того же заявления стало известно о переживаниях Activision Blizzard по этому поводу.

Как Microsoft сообщает британскому регулятору CMA, Activision Blizzard скептически относится к добавлению своих игр в подписку на любой платформе — видимо, тут речь как про Xbox Game Pass, так и про PS Plus. Ключевая причина для опасений — это может сильно ударить по продажам новых игр.

Учитывая, что даже сама Microsoft призналась в снижении продаж, опасения Activision Blizzard действительно имеют основу. Среди ближайших релизов издателя — Diablo 4. Если сделка с Microsoft закончится к этому времени, экшен могут добавить в подписку Game Pass.