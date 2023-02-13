Microsoft: Xbox Game Pass вредит продажам игр

Microsoft поделилась неожиданным откровением с британским регулятором по управлению конкуренцией и рынком (UK CMA) — добавление игр в Xbox Game Pass вредит продажам этих самых игр.

Microsoft также заявила, что её внутренний анализ показывает снижение продаж игр в течение 12 месяцев после их добавления в Xbox Game Pass.

В документах ведомству Microsoft выдала более точные данные о снижении продаж, но публично их опубликовать не могут. Удивительнее, что это идёт вразрез со старыми заявлениями компании — в 2018 году, пять лет назад, глава Xbox Фил Спенсер говорил об обратном, что добавление в Game Pass только стимулирует продажи.

На примере Forza Horizon 4 он отметил, что многие начали покупать игру, поскольку их друзья играли в неё по Game Pass. Примерно тогда и другие разработчики вроде создателя аркады Descenders заявляли об этом. Возможно, впрочем, за прошедшие годы ситуация изменилась.