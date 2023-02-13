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У второго сезона Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare 2 появился трейлер

У второго сезона Call of Duty: Warzone 2 и Modern Warfare 2 появился трейлер
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За 48 часов до начала второго сезона Call of Duty: Modern Warfare 2 и Call of Duty: Warzone 2 издатель выпустила релизный трейлер с демонстрацией самого интересного грядущего контента.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Среди главных нововведений:

  • новая карта для королевской битвы и DMZ — Ashika Island;
  • рейтинг в мультиплеере;
  • расширение DMZ;
  • бои формата «1 на 1» в ГУЛАГе (были «2 на 2»);
  • две карты для мультиплеера «6 на 6» — Dome из Modern Warfare 3 и Museum из беты;
  • новые режимы для мультиплеера, включая «Заражение» и «Ган Гейм».

Ранее фанаты Call of Duty раскритиковали новый сезон, отметив недостаток нового контента для Modern Warfare 2 — ни одной новой карты для мультиплеера.

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