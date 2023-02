Подписчики PS Plus могут бесплатно поиграть в God of War Ragnarok

Sony продолжает делать свою подписку PS Plus всё более привлекательной. Для подписчиков PS Plus Premium и Deluxe стала доступна God of War Ragnarok. Пока что проект не добрался до Турции, но это случится со временем.

Для игры доступно три часа, причём речь не о первых трёх часах, а в общем. После покупки весь прогресс из триала перенесётся в полную версию.

God of War Ragnarok — продолжение God of War 2018 года. В игре Кратосу и его сыну Атрею нужно остановить Рагнарёк — скандинавский конец света. Игра получила в основном положительные отзывы как от критиков, так и от аудитории, хотя за некоторые элементы тайтл всё же ругали.

God of War Ragnarok доступна на PS4 и PS5. Не исключено, что в будущем проект доберётся и до ПК.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation Россия. Права на видео принадлежат Sony Interactive Entertainment.