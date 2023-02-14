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Сюжет God of War Ragnarok изначально был абсолютно другим

Сюжет God of War Ragnarok изначально был абсолютно другим
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Материал содержит спойлеры God of War (2018) и God of War Ragnarok.

Сценарист студии Santa Monica Мэтт Софос рассказал о первоначальном сюжете God of War Ragnarok. По словам разработчика, авторы действительно хотели убить Кратоса согласно пророчеству, которое обнаружили главные герои в конце God of War (2018). Бог войны погибал в бою с Тором и попадал в Ад на целых 20 лет, пока его не спас уже взрослый Атрей.

Но сценарий не понравился геймдиректору Ragnarok Эрику Джонсону. Дело в том, что Кратос уже несколько раз «погибал» в прошлых частях серии, а затем возрождался и мстил своим обидчикам, поэтому повторяться ещё раз авторы не хотели.

Эрик сказал мне: «Я не хочу этого делать, Кратос умирал и возрождался слишком много раз, и это будет уже чересчур». Игроки бы подумали: «О, Кратос действительно умер и… он опять возродился».

Софос заявил, что создатели God of War Ragnarok изначально хотели пронести через всю игру мысль о том, что измениться и отпустить прошлое можно всегда — и никакие пророчества этому не помешают. В итоге авторы переиначили сюжет в другую перспективу: Кратос перестаёт убивать богов и становится всеотцом девяти миров.

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