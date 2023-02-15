Влюблённая и безумная Харли Квинн — на свежем кадре «Джокера 2»
Поделиться
Тодд Филлипс в социальных сетях опубликовал свежий кадр из «Джокера 2» с Хоакином Фениксом. На изображении можно увидеть самого Джокера и Леди Гагу в образе Харли Квинн.
Кадром режиссёр решил поделиться в честь прошедшего Дня святого Валентина. Он не очень информативный, зато можно первый раз увидеть двух ключевых героев вместе.
Фото: Warner Bros.
Вторая часть франшизы получила название «Джокер: Безумие на двоих». Фильм выступит продолжением картины 2019 года и расскажет о знакомстве Джокера со своей возлюбленной Харли Квинн. Фильм не входит в основную киновселенную DC Джеймса Ганна и развивается самостоятельно.
Лента выйдет 4 октября 2024 года. В ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Зази Битц.
Комментарии
- 15 февраля 2023
-
09:30
-
08:56
-
08:35
-
01:34
- 14 февраля 2023
-
21:06
-
21:03
-
20:45
-
20:30
-
19:35
-
19:08
-
18:41
-
18:36
-
18:24
-
17:57
-
17:33
-
17:14
-
16:51
-
16:32
-
16:01
-
15:31
-
15:09
-
15:05
-
14:28
-
14:25
-
14:09
-
13:43
-
13:34
-
13:14
-
13:06
-
12:51
-
12:51
-
12:42
-
12:04
-
11:04
-
10:37
Партнерский контент