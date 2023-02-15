Влюблённая и безумная Харли Квинн — на свежем кадре «Джокера 2»

Тодд Филлипс в социальных сетях опубликовал свежий кадр из «Джокера 2» с Хоакином Фениксом. На изображении можно увидеть самого Джокера и Леди Гагу в образе Харли Квинн.

Кадром режиссёр решил поделиться в честь прошедшего Дня святого Валентина. Он не очень информативный, зато можно первый раз увидеть двух ключевых героев вместе.

Фото: Warner Bros.

Вторая часть франшизы получила название «Джокер: Безумие на двоих». Фильм выступит продолжением картины 2019 года и расскажет о знакомстве Джокера со своей возлюбленной Харли Квинн. Фильм не входит в основную киновселенную DC Джеймса Ганна и развивается самостоятельно.

Лента выйдет 4 октября 2024 года. В ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Джейкоб Лофленд и Зази Битц.