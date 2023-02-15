Онлайн Apex Legends в Steam перевалил за 600 тыс. игроков — это новый рекорд
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Благодаря масштабному обновлению Revelry шутер Apex Legends поставил новый личный рекорд в Steam. В боевик одновременно сыграло более 600 тыс. человек. Апдейт вышел 14 февраля.
Статистика пикового онлайна Apex Legends в Steam
Фото: Steam DB
Прошлый рекорд экшен ставил в августе 2022-го — тогда в игре одновременно находилось более 511 тыс. человек.
Свежий сезон стал мягким перезапуском Apex Legends. А с выходом новой дисциплины из боевика убрали режим арены. При этом впервые в истории игры авторы не презентовали нового бойца в рамках нового сезона. Разработчики также переделали всех существующих героев, разделив их на пять классов. И дали каждому классу уникальное умение, которое играет на сильные стороны героев.
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