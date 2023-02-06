Новый сезон Apex Legends перезапустит королевскую битву. Главное о «Новой эре»

Respawn готовится громко отпраздновать четырёхлетие Apex Legends. Уже 14 февраля начнётся 16-й сезон («Разгул»), который станет первым для королевской битвы без нового персонажа. Вместо этого разработчики значительно переделают всех существующих героев, разделив их на пять классов.
- Штурмовики: Ash, Fuse, Maggie, Bangalore и Revenant
- Застрельщик: Pathfinder, Horizon, Octane, Valkyrie, Wraith и Mirage
- Разведчики: Crypto, Seer и Vantage
- Контроль: Wattson, Catalyst, Rampart и Caustic
- Помощь: Lifeline, Loba, Newcastle и Gibraltar.
Каждый класс получит уникальное умение, играющее на сильные стороны героев:
- штурмовики могут улучшить боевые умения себя и союзников и имеют больше боеприпасов;
- застрельщики могут просканировать лучший лут из груза;
- разведчики могут через маячок раскрыть местоположение врагов на 30 секунд;
- бойцы контроля могут узнать через специальную консоль следующую зону;
- помощники получат дополнительный слот для лечения.
Вдобавок со стартом сезона уберут «Арену» — её заменит «Командный бой» с боями формата «6 на 6». Спустя три недели этот режим станет «Миксом», включающим в себя «Командный бой», «Контроль» и «Ган Ран». Постепенно число режимов и дальше будут расширять.
Ещё из нововведений будут пушка «Возмездие» (энергетическая штурмовая винтовка, «которая точно подпортит день хотя бы одной легенде в следующем матче») и новая система обучения для новичков.
- 6 февраля 2023
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