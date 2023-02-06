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Новый сезон Apex Legends перезапустит королевскую битву. Главное о «Новой эре»

Новый сезон Apex Legends перезапустит королевскую битву. Главное о «Новой эре»
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Respawn готовится громко отпраздновать четырёхлетие Apex Legends. Уже 14 февраля начнётся 16-й сезон («Разгул»), который станет первым для королевской битвы без нового персонажа. Вместо этого разработчики значительно переделают всех существующих героев, разделив их на пять классов.

  • Штурмовики: Ash, Fuse, Maggie, Bangalore и Revenant
  • Застрельщик: Pathfinder, Horizon, Octane, Valkyrie, Wraith и Mirage
  • Разведчики: Crypto, Seer и Vantage
  • Контроль: Wattson, Catalyst, Rampart и Caustic
  • Помощь: Lifeline, Loba, Newcastle и Gibraltar.

Каждый класс получит уникальное умение, играющее на сильные стороны героев:

  • штурмовики могут улучшить боевые умения себя и союзников и имеют больше боеприпасов;
  • застрельщики могут просканировать лучший лут из груза;
  • разведчики могут через маячок раскрыть местоположение врагов на 30 секунд;
  • бойцы контроля могут узнать через специальную консоль следующую зону;
  • помощники получат дополнительный слот для лечения.

Вдобавок со стартом сезона уберут «Арену» — её заменит «Командный бой» с боями формата «6 на 6». Спустя три недели этот режим станет «Миксом», включающим в себя «Командный бой», «Контроль» и «Ган Ран». Постепенно число режимов и дальше будут расширять.

Ещё из нововведений будут пушка «Возмездие» (энергетическая штурмовая винтовка, «которая точно подпортит день хотя бы одной легенде в следующем матче») и новая система обучения для новичков.

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