Суровые спортсмены и воодушевляющий рэп — в финальном трейлере «Крида 3»
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MGM представила финальный трейлер спортивной драмы «Крид 3». В ролике показали главного героя, его родных и заносчивого оппонента, а также кадры с жёсткими тренировками и бои на ринге.
Финальный трейлер фильма «Крид 3»
«Крид 3» выйдет 3 марта 2023 года. Скорее всего, до России лента не доберётся. Киносериал «Крид» — это продолжение фильмов о Рокки, который был учителем Крида. В третьей части «Крида» главному герою предстоит сразиться с другом детства Дэмиеном «Дэмом» Андерсоном (Джонатан Мейджорс), который, выйдя из тюрьмы, хочет вернуться на ринг.
Недавно режиссёр ленты и исполнитель главной роли Майкл Б. Джордан заявил, что «Крид 4» увидит свет «наверняка», отметив, что он хочет создать и несколько спин-оффов в рамках этой боксёрской киновселенной.
Новость по темеМайкл Б. Джордан подтвердил разработку фильма «Крид 4»
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