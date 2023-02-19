На русскую озвучку Hogwarts Legacy собрали 1,9 млн рублей. Дубляжу быть

На прошлой неделе студия GamesVoice объявила о сборе средств на озвучку игры Hogwarts Legacy, события которой разворачиваются во вселенной «Гарри Поттера». 15 февраля переводчики собрали 1,3 млн рублей, а сегодня они объявили, что за 10 дней им удалось привлечь 1,9 млн рублей.

Собранные 1,9 млн рублей студия запрашивала изначально, при этом отмечала, что работа над озвучкой начнётся после того, как соберёт 800 тыс. рублей.

Студия GamesVoice торжественно объявляет, что вся сумма в размере 1,9 млн рублей на озвучку Hogwarts Legacy была собрана! За 10 дней! Друзья, вы на деле доказали, что готовы поддерживать крупные проекты.

Фото: GamesVoice

Релиз Hogwarts Legacy состоялся 10 февраля. Новая ролевая игра по вселенной «Гарри Поттера» показала отличный старт, побив несколько рекордов — за три дня она успела войти в топ-10 по онлайну за всю историю Steam.