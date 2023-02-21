Вышел саундтрек Atomic Heart с ремиксами культовых российских песен

Mundfish выпустила первую часть официального саундтрека Atomic Heart. Послушать музыку из игры российской студии можно на «Яндекс-музыке» и в VK полностью бесплатно. Ранее создатели также публиковали песни и на YouTube, однако столкнулись с жалобами правообладателей.

В первую часть саундтрека вошли 17 треков, включая ремиксы «Травы у дома», «Комарово» и «Арлекино». В ближайшее время авторы должны выпустить и остальные треки, однако точных сроков здесь пока нет.

Atomic Heart уже доступна на ПК в VK Play, а также на консолях Xbox и PlayStation. Критики, в том числе и мы, оценили новинку российской студии Mundfish, скорее, позитивно, а обычные игроки вовсю хвалят проект в Steam, отмечая хорошую оптимизацию и отличную графику.