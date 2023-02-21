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«Своих денег точно стоит!» Геймеры положительно оценили Atomic Heart в Steam

«Своих денег точно стоит!» Геймеры положительно оценили Atomic Heart в Steam
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Состоялся релиз Atomic Heart — долгожданного шутера от студии Mundfish. Игра доступна на ПК через VK Play и Steam. Появились и первые отзывы от игроков: они в основном положительные.

В Steam у игры 87% хороших отзывов. В обзорах проекта можно увидеть множество шуточных отзывов, в которых упоминаются роботы-близняшки, советская атмосфера и многое другое. Аудитория отмечает и хвалит хорошую оптимизацию, которая у последних релизов хромает.

Различные негативные отзывы касаются либо политической тематики, либо того, что авторы выпустили игру в России только через VK Play.

Не верил, что это вообще будет играбельно, следил за игрой с первого тизера, обожаю советскую стилистику и утопические мотивы, здесь всё слилось воедино. Боже, это были лучшие пять часов за последнее время, за пять часов геймплея получил массу удовольствия.
Поиграл в пиратку и купил, чтобы просто поддержать разработчиков за хорошую игру, оптимизация на удивление тоже вышла хорошей. Считаю, что игры должны быть вне политики и оценивать их должны как творческое творение.
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Оптимизация на релизе на лучшем уровне, нежели в Hogwarts Legacy. Атмосфера хорошо передаётся, картинка просто суперская!
Надеюсь, разработчики через время её добавят всё же в Steam для CНГ. По итогу своих денег однозначно стоит!
У нас 30 секунд, сынуля! До положительных отзывов, до крайне положительных отзывов! Игра реально офигенная. Не знаю, как она воспринимается не-СНГ-комьюнити, но думаю, что все жители СНГ получат реальный кайф от прохождения! Чувствуется, что игру делали наши! Рекомендую!

Atomic Heart доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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