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Продажи Elden Ring превысили 20 млн копий

Продажи Elden Ring превысили 20 млн копий
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Студия FromSoftware, ответственная за разработку хардкорного экшена Elden Ring, объявила, что продажи игры превысили 20 млн копий. Авторы поблагодарили всех за поддержку и тёплые отзывы о проекте.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года — почти за год тайтл разошёлся тиражом более чем в 20 млн копий. Это очень достойный результат для подобной игры. Такие показатели наверняка дали разработчикам и издателю понять, что людям нравится, когда механики Dark Souls выходят за пределы небольших локаций.

Ожидается, что для Elden Ring готовится крупное дополнение. О чём оно будет, неизвестно. Возможно, новостей стоит ждать как раз на годовщину релиза.

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Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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