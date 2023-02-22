Продажи Elden Ring превысили 20 млн копий

Студия FromSoftware, ответственная за разработку хардкорного экшена Elden Ring, объявила, что продажи игры превысили 20 млн копий. Авторы поблагодарили всех за поддержку и тёплые отзывы о проекте.

Elden Ring вышла 25 февраля 2022 года — почти за год тайтл разошёлся тиражом более чем в 20 млн копий. Это очень достойный результат для подобной игры. Такие показатели наверняка дали разработчикам и издателю понять, что людям нравится, когда механики Dark Souls выходят за пределы небольших локаций.

Ожидается, что для Elden Ring готовится крупное дополнение. О чём оно будет, неизвестно. Возможно, новостей стоит ждать как раз на годовщину релиза.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.