Стримера Мокривского забанили на Twitch по «извещению правительства». Это первый такой бан

Известный стример Роман Мокривский (более 820 тыс. подписчиков) сообщил, что его канал на Twitch был заблокирован на неизвестный срок.
В качестве причины блокировки модераторы указали «Удаление на основание извещения правительства». Ранее известные российские стримеры Twitch не получали подобных запретов — сам же Мокривский заявил, что «по этой причине ещё никого не разбанивали».
Ранее Мокривского и другим популярных стримеров раскритиковали в Лиге безопасного интернета из-за рекламы онлайн-казино, запрещённой в РФ. После этого часть блогеров прекратили проводить подобные эфиры, но Роман только вчера стримил в разделе Virtual Casino.
Примечательно, что Роман Мокривский — гражданин Украины, хотя ведёт эфиры на русском и на постоянной основе проживает в РФ. При этом нет точной информации о том, что на его блокировке настоял именно Роскомнадзор.
- 22 февраля 2023
-
12:38
-
12:05
-
11:55
-
11:00
-
10:00
-
09:19
-
09:05
-
08:43
- 21 февраля 2023
-
20:25
-
20:13
-
20:02
-
19:25
-
19:20
-
19:06
-
18:52
-
18:36
-
18:23
-
18:00
-
17:56
-
17:33
-
17:06
-
16:45
-
16:31
-
15:57
-
15:32
-
15:18
-
15:10
-
15:01
-
14:26
-
14:10
-
13:56
-
13:51
-
13:31
-
13:25
-
12:56