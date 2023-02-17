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На Мэддисона, Крида и Бустера пожаловались в ФАС из-за рекламы казино на стримах

На Мэддисона, Крида и Бустера пожаловались в ФАС из-за рекламы казино на стримах
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Лига безопасного интернета передала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор список из 15 известных блогеров и стримеров, замеченных в незаконной рекламе онлайн-казино.

Руководитель организации Екатерина Мизулина заявила, что надеется на привлечение указанных блогеров к ответственности. После этого они останутся на контроле в центре мониторинга лиги.

В список вошли очень известные стримеры, которые на своих трансляциях регулярно играют в онлайн-казино, а также размещают в своих соцсетях реферальные ссылки для зрителей, — Илья Мэддисон, Юрий Хованский, Егор Крид и многие другие.

Любая реклама в данный момент по закону должна маркироваться, здесь автоматически имеется ряд грубых нарушений: происходит незаконная реклама казино и при этом отсутствует маркировка. Сделано это с целью попытки уйти от ответственности.

Мизулина также предложила внести поправки в законодательство — по её мнению, штрафы для физических лиц за рекламу онлайн-казино сейчас слишком незначительны.

Список блогеров, обвиняемых в рекламе онлайн-казино:

  • Илья Maddyson Давыдов;
  • Юрий Хованский;
  • Вячеслав Buster Леонтьев;
  • Егор Крид;
  • Гусейн Гасанов;
  • Николай N3koglai Лебедев;
  • Александр Парадеев;
  • Наталья Gensyxa Бердникова;
  • Иван StRoGo Шурпатов;
  • Алексей Koreshzy Деревяшкин;
  • Константин PlohoyParen Смоляр;
  • Артур zloyn Нерчук;
  • Роман Мокривский;
  • Александр Зубарев;
  • Андрей Mellstroy Бурим.
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