На Мэддисона, Крида и Бустера пожаловались в ФАС из-за рекламы казино на стримах

Лига безопасного интернета передала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор список из 15 известных блогеров и стримеров, замеченных в незаконной рекламе онлайн-казино.

Руководитель организации Екатерина Мизулина заявила, что надеется на привлечение указанных блогеров к ответственности. После этого они останутся на контроле в центре мониторинга лиги.

В список вошли очень известные стримеры, которые на своих трансляциях регулярно играют в онлайн-казино, а также размещают в своих соцсетях реферальные ссылки для зрителей, — Илья Мэддисон, Юрий Хованский, Егор Крид и многие другие.

Любая реклама в данный момент по закону должна маркироваться, здесь автоматически имеется ряд грубых нарушений: происходит незаконная реклама казино и при этом отсутствует маркировка. Сделано это с целью попытки уйти от ответственности.

Мизулина также предложила внести поправки в законодательство — по её мнению, штрафы для физических лиц за рекламу онлайн-казино сейчас слишком незначительны.

Список блогеров, обвиняемых в рекламе онлайн-казино: