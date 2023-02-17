На Мэддисона, Крида и Бустера пожаловались в ФАС из-за рекламы казино на стримах

Лига безопасного интернета передала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Роскомнадзор список из 15 известных блогеров и стримеров, замеченных в незаконной рекламе онлайн-казино.
Руководитель организации Екатерина Мизулина заявила, что надеется на привлечение указанных блогеров к ответственности. После этого они останутся на контроле в центре мониторинга лиги.
В список вошли очень известные стримеры, которые на своих трансляциях регулярно играют в онлайн-казино, а также размещают в своих соцсетях реферальные ссылки для зрителей, — Илья Мэддисон, Юрий Хованский, Егор Крид и многие другие.
Любая реклама в данный момент по закону должна маркироваться, здесь автоматически имеется ряд грубых нарушений: происходит незаконная реклама казино и при этом отсутствует маркировка. Сделано это с целью попытки уйти от ответственности.
Мизулина также предложила внести поправки в законодательство — по её мнению, штрафы для физических лиц за рекламу онлайн-казино сейчас слишком незначительны.
Список блогеров, обвиняемых в рекламе онлайн-казино:
- Илья Maddyson Давыдов;
- Юрий Хованский;
- Вячеслав Buster Леонтьев;
- Егор Крид;
- Гусейн Гасанов;
- Николай N3koglai Лебедев;
- Александр Парадеев;
- Наталья Gensyxa Бердникова;
- Иван StRoGo Шурпатов;
- Алексей Koreshzy Деревяшкин;
- Константин PlohoyParen Смоляр;
- Артур zloyn Нерчук;
- Роман Мокривский;
- Александр Зубарев;
- Андрей Mellstroy Бурим.
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