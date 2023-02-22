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Соавтор Gears of War 2 вернулся для работы над Gears 6

Соавтор Gears of War 2 вернулся для работы над Gears 6
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Писатель, сценарист и журналист Джошуа Ортега, работавший над Gears of War 2, намекнул в социальных сетях на что-то, связанное с франшизой. Фанаты гадают: это либо Gears of War 6, либо ремастеры старых частей.

Ортега сделал публикацию, в которой вспомнил свои твиты 2019 года и отметил, что «это происходит снова». В старых публикациях он рассказывал о работе над Gears of War 2 в качестве сценариста.

Фото: Twitter

Люди отмечают, что хотели бы получить шестую часть. Аудитория хочет, чтобы она стала более мрачной и взрослой.

Последняя часть франшизы, Gears 5, вышла в 2019 году и получила тёплый приём со стороны критиков и геймеров. Вероятно, над новой частью действительно работают — или же нас просто ждут ремастеры.

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