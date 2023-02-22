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В Atomic Heart добавят настройки поля зрения и размера субтитров

В Atomic Heart добавят настройки поля зрения и размера субтитров
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Mundfish добавит в ретрофутуристический боевик Atomic Heart настройку поля зрения и регулятор размера субтитров. Об этом студия рассказала в своём «твиттере».

Авторы прислушались ко многим просьбам игроков и уже приступили к реализации этих функций. Они станут доступны с выходом следующего апдейта игры. Но точная дата его релиза пока неизвестна. В грядущем обновлении разработчики добавят и поддержку трассировки лучей. Команда не успела добавить эту технологию в релизную версию экшена.

Atomic Heart вышла 21 февраля и моментально показала бодрый старт в Steam, несмотря на неудачное время выхода, но после обеда игроки вновь начали активно начинать или продолжать своё прохождение. Пиковый онлайн в день релиза превысил 31 тыс. человек — это больше результатов Dead Space.

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