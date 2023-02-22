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Hogwarts Legacy возродила интерес к «Гарри Поттеру» сильнее, чем «Фантастические твари»

Hogwarts Legacy возродила интерес к «Гарри Поттеру» сильнее, чем «Фантастические твари»
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С момента релиза пользователи потратили на Hogwarts Legacy более 267 млн часов своего времени. Учитывая, что игра вышла 10 февраля — это неплохой результат. Релиз проекта также спровоцировал самый высокий трафик в сообществе «Гарри Поттер» на платформе Fandom. Такого ажиотажа на портале не было более чем семь лет. А просмотры страниц, связанных с новым приключением, в среднем выросли на 39%.

Этой информацией поделилась Warner Bros. Games, которая выступила издателем нового большого приключения по вселенной «Гарри Поттера». Компания раскрыла и другие любопытные, связанные с игрой факты.

Любопытная статистика игры Hogwarts Legacy

  • На Hogwarts Legacy потратили более 267 млн часов.
  • В игре вырастили 393 млн волшебных растений.
  • А также сварили 242 млн зелий.
  • При этом маги смогли одолеть 1,25 млрд тёмных волшебников.

Глава Warner Bros. Games Дэвид Хаддад отметил, что игра взрастила активность фанатов «Гарри Поттера» на различных форумах в разы, чему он и его коллеги несказанно рады. По его словам, инвесторы более чем довольны первыми результатами, а также состоянием игры на PS5, Xbox Series и на ПК. Напомним: Hogwarts Legacy 4 апреля выходит на Xbox One и PS4, а в июле приключение доберётся и до Nintendo Switch.

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