Hogwarts Legacy возродила интерес к «Гарри Поттеру» сильнее, чем «Фантастические твари»

С момента релиза пользователи потратили на Hogwarts Legacy более 267 млн часов своего времени. Учитывая, что игра вышла 10 февраля — это неплохой результат. Релиз проекта также спровоцировал самый высокий трафик в сообществе «Гарри Поттер» на платформе Fandom. Такого ажиотажа на портале не было более чем семь лет. А просмотры страниц, связанных с новым приключением, в среднем выросли на 39%.

Этой информацией поделилась Warner Bros. Games, которая выступила издателем нового большого приключения по вселенной «Гарри Поттера». Компания раскрыла и другие любопытные, связанные с игрой факты.

Любопытная статистика игры Hogwarts Legacy

На Hogwarts Legacy потратили более 267 млн часов.

В игре вырастили 393 млн волшебных растений.

А также сварили 242 млн зелий.

При этом маги смогли одолеть 1,25 млрд тёмных волшебников.

Глава Warner Bros. Games Дэвид Хаддад отметил, что игра взрастила активность фанатов «Гарри Поттера» на различных форумах в разы, чему он и его коллеги несказанно рады. По его словам, инвесторы более чем довольны первыми результатами, а также состоянием игры на PS5, Xbox Series и на ПК. Напомним: Hogwarts Legacy 4 апреля выходит на Xbox One и PS4, а в июле приключение доберётся и до Nintendo Switch.