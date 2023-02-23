В «Отряде самоубийц» от авторов Batman Arkham будет много насилия и чёрного юмора

Сингапурская аттестационная комиссия опубликовала возрастной рейтинг Suicide Squad: Kill the Justice League — новой игры от авторов Batman Arkham. Проект получил маркировку 18+ из-за высокого уровня жестокости, насилия, а также из-за грубых шуток.
Так, в «Отряде самоубийц» много убийств и фиолетовой крови, которая будет в том числе и появляться прямо на краях экрана пользователя. Кроме того, новинка наполнена чёрным юмором в духе шутки про палец из трейлера на The Game Awards 2022. Судя по всему, будущий проект Rocksteady будет первой по-настоящему взрослой игрой команды.
Suicide Squad: Kill the Justice League выйдет 26 мая на ПК, PS5 и Xbox Series. Уже сегодня ночью Sony покажет сразу 15 минут игрового процесса новинки на презентации State of Play.
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