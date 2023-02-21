Sony анонсировала новую State of Play с показом «Отряда самоубийц» и других игр
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Sony анонсировала новую трансляцию State of Play, которая пройдёт 24 февраля в 0:01 мск. Трансляцию можно будет посмотреть на каналах PlayStation — YouTube и Twitch.
На 45-минутном ивенте должны показать:
- 15 минут игрового процесса «Отряда самоубийц» от Rocksteady
- Пять новых игр для шлема виртуальной реальности PlayStation VR2
- Десять крупных проектов от сторонних издателей для PS5 и PS4.
Возможно, нас ждут и ещё какие-нибудь сюрпризы — узнаем совсем скоро.
Вполне возможно, что после трансляции Warner Bros. наконец откроет предзаказы на Suicide Squad: Kill the Justice League — новую игру от авторов Batman Arkham. Проект разрабатывается только для PlayStation 5, Xbox Series и ПК и должен выйти в конце мая, однако мы до сих пор не видели внятного геймплея.
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