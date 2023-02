«Дом дракона» не спас: в конце 2022-го Warner Bros. Discovery потеряла $ 2.1 млрд

В четвёртом квартале 2022 года чистый убыток Warner Bros. Discovery составил $ 2.1 млрд. А стриминговое подразделение компании недосчиталось $ 217 млн.

Общая выручка Warner Bros. Discovery в конце 2022-го составила $ 11 млрд. В третьем квартале прошлого года она достигла $ 9,82 млрд. Выручка стримингового сегмента компании выросла на 6% — до $ 2,45 млрд. При этом ранние прогнозы были занижены.

Аудитория стриминговых сервисов HBO, HBO Max и Discovery+ за отчётный период выросла на 1,1 млн новых подписчиков. При этом аналитики уверяли, что она достигнет отметки 1,6 млн. Общее число пользователей стримингового подразделения Warner Bros. Discovery теперь составляет 96,1 млн. WBD всё ещё сильно отстаёт от Netflix, у которого аудитория превышает 230 млн зрителей по всему миру.

Первый квартал текущего года может вывести Warner Bros. Discovery в плюс. В начале года начал выходить популярнейший сериал The Last of Us, аудитория которого сейчас составляет 15 млн зрителей. Прибыль может принести и игровое подразделение — недавно вышедшая Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» уже заработал $ 850 млн.