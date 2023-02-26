Автор Dragon Age: Origins мечтает о ремастере культовой RPG

Бывший ведущий сценарист BioWare Дэвид Гейдер очень хочет увидеть качественный ремастер Dragon Age: Origins. Визуально игра выглядела устаревшей еще на своём релизе в далёком 2009 году.

Если мы в восторге от ремастеров игр нулевых, то как насчёт Dragon Age: Origins? Её графика была отсталой даже во время выпуска… можете ли вы представить её с новыми технологиями эпохи PS5?

Дэвид хочет, чтобы героиня Морриган получила, наконец нормальные плечи, в игре они у неё слишком широкие, словно у игрока в американский футбол. А сцены секса он хочет увидеть более реалистичными, а не такими, будто кто-то спаривает марионеток и кричит: «А теперь целуйтесь!»

Гейдер отметил, что EA вряд ли возьмётся за финансирование и издание ремастера Dragon Age: Origins. Потому что компании важно быть уверенной в том, что игру будут раскупать как «золотые» горячие пирожки. По словам сценариста, корпорация так и не поняла, почему игры серии Dragon Age раньше продавались лучше цикла Mass Effect.

Напомним: в 2021-м Electronic Arts выпустила успешный сборник Mass Effect: Legendary Edition, в который вошли улучшенные версии всех трёх частей цикла. При этом о ремастерах Dragon Age не ходят даже слухи.

В начале месяца журналист и инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники, раскрыл несколько важных деталей четвёртой части Dragon Age, которая выйдет с подзаголовком Dreadwolf. Он утверждает, что игру точно не выпустят в этом году. Скорее всего, её премьера состоится в 2024-м.