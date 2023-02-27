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Финал уже близко! Вышел новый трейлер последнего сезона «Теда Лассо»

Финал уже близко! Вышел новый трейлер последнего сезона «Теда Лассо»
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Авторы спортивного сериала «Тед Лассо» показали новые кадры из третьего сезона, который выйдет уже 15 марта. Ожидается, что это будет последняя часть шоу.

В новом трейлере показаны приготовления к решающим матчам сезона, а также части футбольных матчей — от финтов и забитых мячей до конфликтов с соперниками.

Главным противостоянием станет дуэль Теда Лассо и его «Ричмонда» с его бывшим помощником Нейтаном Шелли, который возглавит «Вест Хэм».

Видео доступно на YouTube-канале lockmcc. Права на видео принадлежат Apple.

«Тед Лассо» рассказывает историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который приезжает в Европу и становится тренером английского «Ричмонда». Недостаток опыта специалист заменяет яркой энергетикой и навероятным позитивом, который заряжает футболистов на успехи на поле.

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