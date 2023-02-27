Финал уже близко! Вышел новый трейлер последнего сезона «Теда Лассо»

Авторы спортивного сериала «Тед Лассо» показали новые кадры из третьего сезона, который выйдет уже 15 марта. Ожидается, что это будет последняя часть шоу.
В новом трейлере показаны приготовления к решающим матчам сезона, а также части футбольных матчей — от финтов и забитых мячей до конфликтов с соперниками.
Главным противостоянием станет дуэль Теда Лассо и его «Ричмонда» с его бывшим помощником Нейтаном Шелли, который возглавит «Вест Хэм».
Видео доступно на YouTube-канале lockmcc. Права на видео принадлежат Apple.
«Тед Лассо» рассказывает историю тренера по американскому футболу Теда Лассо, который приезжает в Европу и становится тренером английского «Ричмонда». Недостаток опыта специалист заменяет яркой энергетикой и навероятным позитивом, который заряжает футболистов на успехи на поле.
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