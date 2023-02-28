Создатель Elden Ring черпает вдохновение из сетевых игр вроде Escape from Tarkov

Создатель Dark Souls, Elden Ring и других игр FromSoftware Хидетака Миядзаки рассказал, что черпает вдохновение для элементов мультиплеера в хардкорном шутере Escape from Tarkov.

Также Миядзаки отметил, что FromSoftware постоянно улучшает и дорабатывает мультиплеерный режим в своих играх. А сам геймдизайнер нередко играет в подобные проекты.

Ещё Миядзаки затронул и другую важную деталь. Он обсудил успех Elden Ring и отметил, что игра получилась очевидно успешной. Совсем недавно сообщалось о 20 млн проданных копий. Несмотря на успех, студия не будет пытаться делать игры, похожие на Elden Ring, если сама этого не захочет.

Очевидно, что Elden Ring коммерчески успешна. Все знают об этом, но на самом деле это не влияет на то, над чем мы будем работать дальше. Мы будем делать игры, которые нам нравятся, всё просто. Это наша политика.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.